Emilian Popovici, epidemiolog: Dacă 80-90% din oameni ar purta mască, transmiterea s-ar reduce cu 90% și nu am mai avea probleme

Transmiterea virusului SARS-CoV2 s-ar reduce cu 90% si nu am mai avea probleme in cazul in care 80% - 90% dintre oameni ar purta masca in toate situatiile in care se impune portul mastii, afirma Emilian Popovici, medic epidemiolog si vicepresedintele Societatii Romane de Epidemiologie.

