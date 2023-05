În jurul orei 01:00 GMT, a avut loc un prim atac asupra rafinăriei Afipski, provocând izbucnirea unui incendiu care a fost ulterior stins.

Rafinăria Afipski este localizată la aproximativ 80 de kilometri est de Novorosiisk, un port important de la Marea Neagră prin care trece o parte semnificativă a producției de petrol a Rusiei.

Potrivit presei internaționale, un alt atac a avut loc asupra rafinăriei Ilski, aflată la aproximativ 70 de kilometri distanță de Novorosiisk, conform declarațiilor

Last night, a major fire broke out at the Afipsky Oil Refinery in the #Krasnodar Territory.



Governor Kondratiev has officially confirmed that it was caused by a drone strike, reports #Russian media. pic.twitter.com/z3W8QQgDx7