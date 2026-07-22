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Economie· 1 min citire
Directorul TAROM a fost revocat din funcție, pe fondul unor dispute salariale
Aeronava Tarom
Publicat22 iul. 2026, 17:40
SursăRealitatea Plus
Compania TAROM rămâne fără conducere executivă. Directorul general al TAROM a fost revocat din funcție. Decizia ar fi survenit în urma unor conflicte privind bugetul companiei și salariile angajaților, potrivit Realitatea Plus.
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