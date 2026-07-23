Realitatea.NET
Justitie· 1 min citire

Descinderi în forță la Botoșani: polițiștii caută un bărbat care a sustras un kilogram de aur - VIDEO

Descindere a mascaților

Descindere a mascaților

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat23 iul. 2026, 08:33
Actualizat23 iul. 2026, 08:34

Descinderi în forță la Botoșani ale mascaților de la Serviciului de Investigații Criminale, în căutarea unui bărbat care ar fi sustras un kilogram de aur.

Mascați caută un bărbat de 37 de ani, bănuit că ar fi sustras peste un kilogram de bijuterii din aur, dintr-un autoturism parcat în Botoșani, prejudiciul fiind de circa 100.000 de euro, potrivit presie locale.

Cercetările continuă pentru recuperarea întregii cantități de aur și pentru stabilirea modului în care a fost comis furtul, dar și a eventualilor complici.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

descinderi botosanimascatifurt aur

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Justitie

Mai Multe