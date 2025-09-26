”O PRIMĂ VICTORIE. URMEAZĂ CELELALTE TREI. Cu mâna tremurând şi cu nodul în gât, ministra USR a Mediului a semnat Acordul de Mediu, care ar fi trebuit semnat cu două luni în urmă, pentru finalizarea lucrării la hidrocentrala Paşcani. O avertizez, din nou, pe dna ministru că nu va scăpa de PSD până nu va debloca şi celelalte trei hidrocentrale!”, a scris Daniel Zamfir într-o postare pe Facebook.

Senatorul a subliniat că ”nevoia României de a avea aceste hidrocentrale e mult, mult mai importantă decât grija dvs. pentru peştişorii, păsărelele şi popândăii de pe acolo”.

”Acum, când sunteţi pe drum spre Paşcani, vă spun ce trebuie să faceţi, respectând legea, ca să deblocaţi săptămâna viitoare şi celelalte trei hidrocentrale. E simplu şi ştiţi asta. Nu aveţi nevoie de niciun act normativ, trebuie doar să convocaţi Comisia de Analiză Tehnică din minister, care să constate că s-au parcurs toate procedurile şi că sunt obţinute absolut toate avizele necesare, şi să semnaţi acordul, aşa cum aţi făcut azi”, a mai spus liderul social-democrat.

”Ştiu bine că veţi face totul să găsiţi pretexte să trageţi de timp pentru a ajuta ONG-urile prietene. Vă asigur că nu mai merge. Aţi tras destul de timp”, i-a mai transmis Daniel Zamfir ministrului USR al Mediului.