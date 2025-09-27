Este vorba despre un drog de mare risc care este prezentat ca un medicament, dar care de fapt poate provoca moartea. Bogdan Vlădău se numără printre vedetele care acum convinge grupuri de români și străini să meargă în Peru la astfel de ceremonii. Trendul apare la câțiva ani de la scandalul în care un fost șef din Servicii și o fostă protejată a lui Emil Boc au fost acuzați că organizau ședințe de șamanism cu drogul Ayahuasca.

După ce s-a retras din televiziune, Bogdan Vlădău a început să organizeze retreat-uri de 10 zile în jungla amazoniană. Acolo participă alături de grup la 5 ceremonii unde se consumă Ayahuasca, o băutură tradițională folosită de triburile amerindiene, care are la bază DMT, un drog halucinogen de mare risc din familia triptaminelor.

„Durează 5 ore ceremonia, cântă aproape jumatate din ceremonie, ce era ciudat pentru mine, au fost 4 samani cantau câte un cântec diferit în acelasi timp. Era un pic confuzant. dar vreau să zic că atunci când încep ei să cânte chiar dacă este linițte și nu simți nimic, cumva ei aduc spiritul plantelor și îl vezi”, a spus Vlădău în cadrul unui podcast.

Însă astfel de ceremonii au loc în zone departe de spitale și fără acces la internet. Iar drogul folosit este extrem de periculos. Nu numai că poate declanșa boli mintale, dar a dus și la moartea mai multor turiști români, arată cele mai recente date ale Ambasadei României în Republica Peru. Bogdan Vlădău a vorbit de mai multe ori despre astfel de experiențe.



”Am avut ceremonii în care am avut niște momente de frică și eram convins că o sa mor”, a mai spus Vlădau.



Însă, toate efectele adverse ale plantei el le pune pe seama problemelor interioare ale participanților.



„Au fost 2 oameni care au venit din România, care culmea scriu carti de dezvoltare personală, el s-a speriat mai mult, că era un cuplu, pentru ca eu cred că îi arată cine este cu adevarat

Ayahuasca te curata la nivel energetic dar și la nivel fizic, pentru că scoți afară prin vomitat, prin căscat, mergi la toaleta. E un pic scary pentru unii oameni partea asta cu vomitatul și nu se simt nici confortabil.

Ayahuasca iti poate creste temperatura corpului sau să o scadă cu până la 2 grade”, a mai explicat fosta vedetă tv.



Chiar și așa, Bogdan Vlădău contestă ilegalitatea drogului și îl marketează ca pe un medicament.



„A aparut relativ recent și s-a popularizat relativ recent, LSD-ul a fost folosit medical în anii 70, medical, si când au vazut că chiar funcționează și îi scapă pe oameni de depresie, Big Pharma a zis stai asa că nu mai facem bani. La fel au facut si cu ciupercile, si cu ayahuasca care contine DMT.”



Toate acestea se întâmplă chiar în contextul în care dosarul DIICOT „Ayahuasca” a fost trimis în judecată. În dosar sunt implicați fostul şef din servicii Gelu Oltean și fosta protejată a lui Emil Boc, Vanessa Youness. Ei au fost acuzați că au organizat şedinţe de şamanism la care participau zeci de persoane, unde se consumau droguri care provoacă viziuni şi halucinaţii, precum Ayahuasca.



Ceremoniile aveau loc într-o vilă din județul Dâmbovița, iar accesul costa 1.000 de euro de persoană. Vila era deținută de Vanessa Youness, iar Gelu Oltean ar fi obținut zeci de mii de euro din ședințele unde se consuma ceai halucinogen. Ultima ceremonie a avut loc în decembrie 2019, când a fost întreruptă de procurorii DIICOT. Dar dosarul a ajuns în fața judecătorilor abia după 5 ani.

