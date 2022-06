Ionel Arsene a intrat în Parlamentul României în 2012, iar la numai 4 ani distanță politicianul se putea lăuda cu bani frumoși, dar și cu bunuri pe care le folosea deși nu erau înregistrate pe numele lui.

În prima declarație de avere, completată în 2012, când a fost ales deputat din partea USL, Ionel Arsene preciza că deține, împreună cu soția, un teren în județul Neamț, de 25.000 de metri pătrați, un altul în Bacău de 350 de metri pătrați, un apartament în Târgu Neamț și o casă tot în Bacău. Arsene avea atunci și o mașină din 2007. Iar la capitolul datorii, suma se ridica la peste 200 de mii de euro, scria presa de la acea vreme.

În același timp, câștigurile lui Arsene veneau din leafa de director de la firma sa, adică aproximativ 11 mii de lei pe an ceea ce însemna sub 900 de lei pe lună. Soția sa, director de marketing la aceeași firmă, câștiga aproximativ aceleași sume. La acea vreme însă, nimeni nu și-a pus întrebarea cum de reușea familia Arsene, cu venituri lunare de sub 2.000 de lei, să acopere ratele și dobânzile la creditele uriașe.

În cinci ani, veniturile lui Arsene au crescut precum Făt-Frumos

5 ani mai târziu, declarația de avere arăta o transformare uriașă din punct de vedere financiar. Dacă la capitolul proprietăți și bunuri imobiliare, lucrurile nu se schimbaseră, Arsene atrăgea atenția prin faptul că avea același număr de împrumuturi la bănci. Explicația era că bărbatul lua bani cu împrumut de la două persoane fizice, fără a preciza și identitatea acestora, așa cum obligă legea. Era vorba despre împrumuturi de aproximativ 300.000 de lei, ambele făcute în 2016, cu scadență în 2017.

Și mai ciudat era că familia Arsene a avut bani pentru a împrumuta atât persoane fizice, dar și societăți comerciale. În total, cei doi au luat cu împrumut 300.000 de lei și au dat cu împrumut peste 800.000 de lei. Și asta în condițiile în care familia Arsene nu declara că ar fi încasat dividende de la societățile pe care le deținea. Arsene spunea că a câștigat în 2016 aproape 61 de mii de lei de la Camera Deputaților și peste 30 de mii de lei de la Consiliul Județean Neamț. Împreuna cu soția sa, câștiga un total de doar 100.000 de lei. Dar suma era extrem de mică în comparație cu banii pe care cei doi i-au dat cu împrumut.

Ionel Arsene nu își putea justifica nici mașinile pe care le folosea. În 2013 mergea cu un autoturism de lux care nu apărea în declarația de avere, iar în 2015, deși o nouă mașină de zeci de mii de euro apărea în actele sale, aceasta a dispărut un an mai târziu fără niciun fel de explicație. Potrivit legii, Ionel Arsene era obligat să menționeze de unde a cumpărat mașina, cui i-a vândut-o și cu ce sumă.

La începutul lui 2018, procurorii anticorupție l-au trimis în judecată pe fostul președinte al consiliului județean Neamț, Ionel Arsene. Numele său apărea în două dosare penale de trafic de influență. Dar toate acestea nu l-au oprit să își etaleze viața de lux pe care o ducea. În 2019 era surprins venind dintr-o vacanță din insulele Maldive. Declarația de avere nu justifica în continuare asemenea cheltuieli. Ionel Arsene și soția sa aveau la acea vreme o diferență uriașă între venituri și datorii, de peste 600 de mii de lei.

Iar prosperitatea în familia Arsene pare să continue odată cu intrarea fiului lor în afaceri. Alexandru Arsene deține, la doar 25 de ani, o carieră de calcar și este implicat în business-uri cu importanți oameni de afaceri.

SURSE:

https://media.hotnews.ro/media_server1/image-2020-11-15-24420362-41-ionel-arsene.jpeg

https://cdn.g4media.ro/wp-content/uploads/2020/04/ionel-arsene.jpg

https://s.iw.ro/gateway/g/ZmlsZVNvdXJjZT1odHRwJTNBJTJGJTJG/c3RvcmFnZTA3dHJhbnNjb2Rlci5yY3Mt/cmRzLnJvJTJGc3RvcmFnZSUyRjIwMTgl/MkYwMSUyRjE4JTJGODY2OTIzXzg2Njky/M19Jb25lbC1BcnNlbmUtRmFjZWJvb2sy/LnBuZyZ3PTgwMCZoYXNoPTQ0NDc5NmNlNGEwOTBlZjkwYjcwNjlhNmU3N2VhNjFk.thumb.jpg

https://www.fanatik.ro/wp-content/uploads/2022/06/fiul-lui-ionel-arsene-si-a-cumprat-o-cariera-de-piatra-in-dobrogea.jpg

https://atacul.ro/wp-content/uploads/2022/06/65166227_2357160411039942_231467109115232256_n-Copy.jpg

https://media-exp1.licdn.com/dms/image/C5603AQEaq5cx1T3Obw/profile-displayphoto-shrink_200_200/0/1519764781711?e=1658966400&v=beta&t=rurRMATSUVbVv9oUofYeuv_f2Y7vqPkqDw_aUlveM-Q

https://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/02/datorii-dec-2012.jpg

https://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/02/venituri-dec-2012.jpg

https://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/02/datorii-iunie-2017-768x377.jpg

https://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/02/plasamente-iunie-2017.jpg

https://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/02/venituri-iunie-2017.jpg