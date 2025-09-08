„Este o formă de abuz social în stil mafiot. Oamenii sunt aduși cu promisiuni false, li se dau contracte fictive cu salarii mici, iar apoi sunt obligați să cedeze ajutorul social primit către rețelele criminale”, a declarat o sursă din cadrul Ministerului Federal al Muncii. Beneficiarii sunt lipsiți de mijloace proprii, fără mașini și fără posibilități reale de independență.

Cum operează rețelele

Autoritățile au spus că schema este sofisticată și greu de depistat. Persoanele recrutate sunt cazate în locuințe insalubre, controlate de aceleași rețele care le oferă contractele de muncă false. Astfel, ele aplică pentru Bürgergeld sub pretextul completării veniturilor, însă majoritatea banilor se întorc la infractori, care duc un stil de viață opulent. „Vedem cazuri cu angajatori inexistenți, ore de muncă false și muncă la negru”, au precizat reprezentanți ai Jobcenter.

Concentrare în orașele mari

Problema este mai acută în orașele din Ruhrgebiet, precum Duisburg și Gelsenkirchen, unde există comunități est-europene numeroase și chirii foarte mici. „Cred că aici se combină mai mulți factori – existența comunităților, locuințe accesibile și o rețea de susținere”, a explicat Sören Link, primarul din Duisburg. Astfel, mediul local facilitează activitatea rețelelor de fraudă.

Cifre alarmante

Datele guvernamentale arată o creștere rapidă a cazurilor. În 2023 au fost raportate 421 de cazuri de fraudă organizată, comparativ cu 229 în 2022. Până în mai 2024 erau deja 225 de cazuri documentate, însă autoritățile recunosc că numărul real este mult mai mare. „Aceste date nu reflectă întreaga realitate, pentru că există o mare cifră neagră”, a subliniat o purtătoare de cuvânt a Ministerului Muncii.

Impact asupra bugetelor locale

Fraudele afectează serios finanțele orașelor. În Gelsenkirchen, mai mult de jumătate din buget merge către asistență socială, iar frauda amplifică presiunea asupra administrației locale. „Ar trebui ca oamenii să vină aici, să muncească, iar dacă își pierd jobul să beneficieze de ajutor. Dar să vii direct pentru ajutoare sociale, fără să muncești, asta creează o tensiune socială care nu folosește nimănui”, a declarat primărița Karin Welge.

Autorități promițând controale mai stricte

Ministrul federal al Muncii, Bärbel Bas, a vorbit despre „structuri mafiote” care trebuie eliminate. Guvernul german intenționează să îmbunătățească schimbul de date între instituții, să digitalizeze verificările și să aplice controale mai stricte. „Statul trebuie să arate că are dinți”, a cerut primarul din Duisburg, Sören Link, evidențiind necesitatea unor măsuri concrete împotriva rețelelor de fraudă.

Mecanismele fraudelor

Persoanele aduse din România și Bulgaria primesc contracte false cu salarii minime. Ele sunt forțate să cedeze integral ajutoarele sociale, iar rețelele organizează transport, cazare și control asupra acestora. Astfel, întreaga schemă funcționează ca o adevărată „mafie a Bürgergeld-ului”, profitând de vulnerabilitatea oamenilor aflați în căutarea unui trai mai bun în Germania.

