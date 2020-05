Cum decurge vizita la medicul de familie? Vizitele pacienților au scăzut, în această perioadă, cu 20%

La 9 luni, Daria se numără printre primii pacienți care au trecut pragul acestui cabinet de familie, după starea de urgență.

A fost c uminte?

”DA, a fost cuminte, a plans doar un pic pentru ca i s a pus vaciinul de 9 luni ROR și a plans un pic, dar a fost foarte bine. Inainte de a intra in cabinet ma dezinfectez pe maini, intram i-a masurat temperatura fetitei, apoi mie si, in rest, ni s-a facut controlul”, a spus mama Dariei.

Daca inainte de starea de urgenta in acest cabinet ajungeau zilnic chiar si 80 de pacienti, majoritatea copii , acum numarul prezentarilor s a injumatatit. De asemena, azceasta zona era plina de jucarii, insa acum au fost lasate doar obiectele care pot fi dezinfectate.

Și nu sunt singurele măsuri de protecție luate în cabinete.

În cazul în care apare un pacient cu simptome specifice coronavirusului, procedurile sunt foarte clare.

Izolam pacientul in cabinet si noi mergem sa ne echipam corespuzator si atunci sa intoarcem sa-l consultam si daca se confirma ipoteza diagnostic, vom apela la serviciul 112, astfel incat sa poata fi preluat in siguranta de la noi”, a explicat COSMINA BERBECEL, medic familie..

Potrivit autorităților, medicii de familie și specialiștii pot acorda consultații prin telefon până pe data de 30 septembrie.