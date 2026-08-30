Cum a devenit Nicșor Dan ținta USR-iștilor disperați după putere

Publicat 30 aug. 2026, 12:18 Actualizat 30 aug. 2026, 12:20 Sursă Realitatea PLUS

Relațiile politice dintre USR și președintele Nicușor Dan s-au tensionat vizibil în urma promulgării legii integrității, fapt ce a declanșat o serie de atacuri din partea partidului condus de Dominic Fritz.

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