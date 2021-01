Culisele statului paralel | Anca Alexandrescu, despre cartea Vioricăi Dăncilă: „Dacă era un personaj curajos, trebuia să vorbească atunci când s-a întâmplat”

„Nu pot să nu comentez despre ceva ce a făcut doamna Dăncilă, pentru că nu pot spune că a scris o carte. Domnia sa și-a povestit memoriile. Înțeleg însă că memoria e scurtă. E doar ce s-a întâmplat în timpul guvernării, nu și ce s-a întâmplat la Bruxelles. (...) Ce s-ar întâmpla dacă mi-aș scrie eu memoriile?! (...)

Eu nu vreau sa fac mai multe comentarii... E dreptul domniei sale. A ocupat o funcție importantă în statul român..., să-și spună partea domniei sale de adevăr, însă vreau sa fac un scurt comentariu. Din ce am vazut că a apărut prin presă până acum.

Dacă domnia sa era un personaj curajos, ar fi trebuit să vorbească despre acele lucruri atunci când s-au întâmplat. Sau să-i fi spus dlui Dragnea când a chemat-o să îi spună că dorește să o pună prim-ministru: Domne`, eu nu sunt de acord cu ce doriți dvs și nu vreau să dau acea ordonanță de urgență. Eu, din câte îmi aduc aminte, chiar domnia sa a spus că vrea să dea. (...)

Îi urez doamnei Dăncilă succes în noua carieră de editorialist pentru publicatiile din străinătate și ,iata, acum autor de memorii. Repet, sper să scrie și memoriile de la Bruxelles, că, din ce știu eu și mulți apropiați ai domniei sale, sunt multe lucruri interesante petrecute la Bruxelles”, a spus Anca Alexandrescu marți seară, la „Culisele statului paralel”, la Realitatea PLUS.

Viorica Dăncilă a anunțat luni că „foarte curând” va lansa o carte. Este vorba despre un volum-interviu - „Viorica Dăncilă - Partea ei de adevăr”, în care fostul premier și președinte al PSD face dezvăluiri despre partidul pe care l-a condus, dar și despre relația sa cu Liviu Dragnea. De asemenea, în ultimul an, Viorica Dăncilă a semnat mai multe editoriale în presa occidentală, în special în „The Jerusalem Post”.

În presă au apărut deja pasaje din cartea sa, în care vorbește despre activitatea ei la Palatul Victoria, potrivit Realitatea PLUS. Dăncilă povestește inclusiv despre conflictele pe care le-a avut cu Liviu Dragnea în legătură cu amnistia și grațierea.

„Îmi amintesc că eram la Scroviștea cu soțul meu, când au venit Paul Stanescu și Liviu Dragnea. Mi-au cerut amnistia și grațierea, care urma să fie introdusă de către un secretar de stat, fără a trece prin toate serviciile pentru avizare", povestește Viorica Dăncilă, relatează Realitatea PLUS, care citează ziare.com.

Viorica Dăncilă mai spune, în cartea care va fi publicată în câteva zile, că și-a atras antipatia multor colegi de partid pentru că nu a susținut aministia și grațierea.

„Mulți m-au acuzat că nu am dat amnistia și grațierea. Au spus că am trădat, dar nu a fost niciun ministru care să-mi pună un act juridic de genul acesta în sedința de guvern. (...) Eram urmarită. Probabil Liviu Dragnea voia să fie bine informat. Înaintea mea au fost dați jos doi premieri și gândește-te că plecam cu un deficit de încredere, iar, din partea informatorilor nu cred că a fost numai exces de zel, cred că voiau să arate cât de importanți și utili sunt în fața șefului”, povestește Dăncilă în viitoare carte, potrivit Realitatea PLUS, care citează ziare.com.