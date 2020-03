Criza COVID-19: Medicamentul EUTHYROX lipsește din farmacii

„Probabil ați văzut în ultima vreme pe ușile farmaciilor anunțuri cu majuscule: „Nu avem MĂȘTI și EUTHYROX”. Da, e criză de vreo lună și ceva de Euthyrox, medicament vital pentru cei ce suferă din cauza tiroidei. Un medicament banal - până ieri, alaltăieri. Unul fără de care nu prea poți funcționa.

La farmacia cu pricina, coadă de peste o sută de metri, în stradă, unde absolut toată lumea asta voia: banalul Euthyrox. Am petrecut aici fix DOUĂ ore. Căutam să ținem distanța. Ne uitam la salvările cu personal în salopete albe, care goneau spre și dinspre spital. Am ajuns în față după exact două ceasuri, dar la fata din fața mea medicamentele s-au terminat. Farmacistele erau epuizate. Ne-am răspândit, dezamăgiți. Nu-mi mai simțeam nici tălpile, nici spinarea. Am pornit pe jos spre a doua farmacie despre care se zvonea că ar fi primit medicamentul. Spre Aviatorilor. Acolo era deja afiș pe ușă: „Nu avem Euthyrox”. Am ajuns înapoi acasă după patru ore de umblat după un medicament. Fără el.

Știu, sunt alte priorități acum. Și totuși, parcă nu e normal să stai cu orele în stradă pentru un medicament de care au nevoie mii și mii de oameni. Ne aude cineva?

(Nu puneți emoticoane cu lacrimi, vă rog, sunt oribile. Mai bine semnalați sau distribuiți către cei din presă, situația e gravă, durează de ceva timp și e la fel în toată țara. Până să ne lovească vreun virus, ne lovim de ce nu ne așteptam... Mulțumesc.) În foto, farmacia este undeva mult în față, unde se vede crucea cât un punct”, a scris Veronica D. Niculescu pe Facebook.

Nu e prima semnalare a lipsei Euthyrox din farmacii

Această situație a fost semnalată și de spublicistul Cristian Teodorescu într-o postare pe Facebook de pe 17 martie.

„Criza de eutirox vi se pare o treabă acceptabilă? Căci cei ce au nevoie de acest medicament sînt expuși dacă nu-l găsesc unor consecințe ireparabile. Și eutiroxul nu ține de consecințele coronavirusului, ci de ticăloșia celor care preferă să facă exporturi paralele, cu complicitatea autorităților locale.”