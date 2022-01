„Noi am închis negocierile cu Uniunea Europeană fără Mecanismul de Cooperare și Verificare (MCV). În anul 2004, summitul a omologat ca toate capitolele de negociere nu aveau condiționalități. În noiembrie-decembrie 2006 a apărut acea condiționalitate pe palierele ce tineau de Justitie, introduse prin MCV pentru România și Bulgaria. S-a adăugat și o clauză de salvgardare. Până în 2009 funcționa cu sancțiuni. Olanda a cerut prelungirea acesteia în 2009”, a declarat Cristian Diaconescu, miercuri seară, la Culisele statului paralel.

Cristian Diaconescu a relatat ce s-a întâmplat în acea perioadă.

„O delegație di nRomânia a fost invitata in Parlamentul Olandei. Prin decizie, noaptea, la ora 1.00, Parlamentul olandez a recomandat Guvernulu ide la Haga sa nu se opuna inlaturarii clauzei.

In 2012, impreuna cu Cătălin Predoiu, ministrul Justiției atunci, am facut demersuri ca MCV sa reprezinte si un argument de credibilitate pentru Romania de a-si face propriile evaluari. Avansasem foarte mult in consensul tarilor UE, numai că au intervenit problemele politice cu suspendarea din 2012 (suspendarea președintelui traian Băsescu - n.red.). Astăzi, rapoartele MCV se fac numai pentru România. Bulgaria nu mai primește de doi ani rapoarte”, a relatat Cristian Diaconescu.

„Atâta vreme cât nu ai capacitatea de a-ți convinge partenerii ca un astfel de mecanism nu mai este necesar astăzi, atunci nu poți face decât să lași situația să meargă mai departe.

În timpul președintiei României la Uniunea Europeană, problema nu a fost pusă pe agenda discuțiilor la modul formal”, a concluzionat Cristian Diaconescu, fost ministru de Justiție și de Externe.

„Au fost niște discuții, dar nu au avut curajul să meargă mai departe. (...) În guvernarea Viorica Dăncilă”, a precizat și Anca Alexandrescu, miercuri seară, la Culisele statului paralel.

