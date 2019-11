Cozmin Gușă: "Orlando Teodorovici e ghidonat de rezerviști, de Florian Coldea și de Silviu Predoiu"

2019-11-27 12:40:42 Alexandru

Vrei sa stii o parere sincera Cosmine ? Ai facut o mare greseala ca te-ai inscris in PSD.Sincer cred ca tu faci parte in mod direct din statul paralel.Nu stiu care este participatiunea ta la Realitatea Plus si nu este treaba mea,dar vreau sa stii ca dupa plecarea lui Rares Bogdan, postul Realitatea este in cadere libera asa cum este si PSD-ul.Si acum sa-ti spun un vechi proverb romanesc:Lupul isi schimba blana,dar naravul ba.