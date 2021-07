Realitatea PLUS

Povestea celor doi copii, aflaţi în Centrul de Plasament din Bucium, a impresionat întreaga țară. Cei doi elevi, aflați departe de familie și greu încercați de probleme, au reușit să obtina note mari la examenul de Bacalaureat. Amândoi visează acum să urmeze o facultate și să-și găsească locuri de muncă, aici în România.

Note mari la Bacalaureat, fara meditatii

,,Cand eram mica voiam sa fiu detectiv. Acum nu mai vreau sa fiu detectiv, dar am avut mereu inclinatia asta catre dreptate. Mi s-a spus des ca am un spirit justitiar, ca stiu sa imi argumentez opinia si sa o sustin’’, spune Narcisa, unul dintre cei doi copii.

Cu note mari a terminat și Ștefan. A obținut o medie de 9,61, cea mai mare din liceul la care a studiat. El ar vrea acum să intre la Facultatea de Arhitectură.

,,M-am pregatit singur. Ceea ce am invatat din clasa de la profesori, carti. Pregatiri constante si profesori care m-au sustinut. Desen portret, putina arhitectura, studio de natura statica. Cam asa arata lucrarile mele’’, povesteste Stefan.

Directorul Centrului Social Bucium din Iasi ii sustine pe cei doi elevi sa urmeze facultatile la care doresc sa studieze.

,,Sunt foarte siguri pe ei si noi suntem foarte siguri pe reusita lor. Doresc sa urmeze facultati din Iasi si din tara. Noi ii sustinem in demersul lor’’, spune Andreea Corodescu, directorul institutiei.

Centrul din Iași are in prezent 26 de copii, dar absolventi în acest an au fost doar Narcisa si Stefan.