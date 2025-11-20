”Respinge apelul ca nefondat. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 20.11.2025”, se arată în hotărârea Curții de Apel București postată pe portalul instanțelor de judecată.

Decizia judecătorilor este una definitivă și nu nu poate fi atacată cu recurs.

Astfel, candidatura Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei intră în linie dreaptă, deoarece magistrații nu au găsit nimic în neregulă nici în dosarul de candidatură a jurnalistei și nici în ceea ce privește semnăturile necesare intrării în cursa pentru PMB.