Oficialul european a subliniat că vor mai urma și alte discuții.

”O întâlnire bună, constructivă cu ministrul român Cristian Ghinea pe tema Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). Au fost făcute progrese, încă nu am finalizat, mai avem de lucru”, a scris oficialul european pe Twitter.

Good, constructive meeting with @CGhineaOficial on the Rumanian Recovery and Resilience Plan. Progress being made, not there yet, still work to do. pic.twitter.com/Bvx6P7qjW2