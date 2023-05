„Atunci când am discutat comasarea alegerilor nu am făcut-o voluntar, ci am avut în vedere că sondajele efectuate la nivelul partidelor arată că peste două treimi dintre români văd anul 2024 cu cinci runde de alegeri cât se poate de aglomerat şi cum vă spuneam această proporţie de peste două treimi dintre români e de acord ca numărul de alegeri să fie redus. Şi atunci căutăm soluţii ca cel puţin două dintre ele să poată fi comasate şi măcar să reducem numărul alegerilor", a declarat Nicolae Ciucă.

„Ţinând cont de campanie, nu ne permitem să pierdem un an de zile în tot acest ansamblu în care trebuie să gestionăm fondurile din PNRR, din cadrul anual multifinanciar. Nu înseamnă că lăsăm totul deoparte şi ne ocupăm doar de alegeri", a spus Nicolae Ciucă, la Piatra Neamţ.