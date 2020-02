COD ROSU - Avertizari meteorologice de ultima ora - Ninsori, viscol, vreme rea

Mai multe avertizari meteorologice sunt in vigoare in acest moment, in mai multe zone ale tarii:

COD : ROSU

Valabil de la : 06-02-2020 ora 4:00 pana la : 06-02-2020 ora 8:00

In zona : Judetul Caras-Severin: zona de munte de peste cota 1800 m;

Judetul Hunedoara: zona de munte de peste cota 1800 m;

Se vor semnala : Viscol puternic, vant cu rafale de 140...170 km/h

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 05 februarie, ora 11:30 - 06 februarie, ora 08:00

Fenomene vizate: intensificari ale vantului, ninsori viscolite

zone afectate: conform textului si hartii

In intervalul mentionat la munte, in nordul si centrul Moldovei, apoi si in regiunile sudice si sud-estice va ninge, se va depune strat de zapada, iar vantul se va intensifica, cu rafale de peste 55 km/h, iar in zona montana peste 70 km/h.

Intensificari temporare ale vantului vor fi si in regiunile vestice si local in centru cu viteze de 55...65 km/h.

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 05 februarie, ora 14:00 - 06 februarie, ora 08:00

Fenomene vizate: intensificari sustinute ale vantului, viscol, vizibilitate redusa sub 50 m

Zone vizate: zona Carpatilor Meridionali si OrientaliIn intervalul mentionat vor fi intensificari sustinute ale vantului cu rafale de 80...100 km/h, temporar va ninge viscolit, determinand scaderea vizibilitatii sub 50 m.

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 05 februarie, ora 17:00 - 06 februarie, ora 08:00

Fenomene vizate: intensificari sustinute ale vantului, ninsoare viscolita

Zone vizate: jumatatea de sud a Moldovei, Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei

In jumatatea de sud a Moldovei, Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei vor fi intensificari sustinute ale vantului cu rafale de 70...85 km/h, temporar va ninge viscolit determinand scaderea vizibilitatii. In judetele Teleorman, Giurgiu, Tulcea si local in judetele Calarasi, Ialomita si Braila se va depune strat consistent de zapada.

COD ROSU

Interval de valabilitate: 05 februarie, ora 18:00 - 06 februarie, ora 08:00

Fenomene vizate: viscol puternic, rafale de peste 100...120 km/h, vizibilitate redusa spre zero

Zone vizate: zona de munte a judetelor Prahova, Dambovita, Arges, Brasov, Buzau



In zona de munte a judetelor Prahova, Dambovita, Arges, Brasov si Buzau vantul va sufla tare, va fi viscol puternic, iar vizibilitatea redusa spre zero. Rafalele vor depasi 100...120 km/h.



COD ROSU

Interval de valabilitate: 05 februarie, ora 22:00 - 06 februarie, ora 08:00

Fenomene vizate: intensificari puternice ale vantului cu rafale de peste 85...90 km/h, viscol, vizibilitate redusa semnificativ

Zone vizate: judetele Buzau, Braila, Ialomita, Calarasi si Tulcea

In judetele Buzau, Braila, Ialomita, Calarasi si Tulcea vor fi intensificari puternice ale vantului cu rafale de peste 85...90 km/h, temporar va fi viscol si vizibilitatea redusa semnificativ.