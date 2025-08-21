Berbec

Provocările greu de gestionat sunt date uitării pentru că ești ambițios și perseverent. Te înarmezi cu multă răbdare și reușești să duci la capăt toate planurile și ideile, mai ales pe cele care țin de profesie. La locul de muncă ești lăudat pentru devotamentul de care dai dovadă.

E o perioadă interesantă și în planul personal. Până la sfârșitul lunii august treci cu fruntea sus peste piedici. Nu mai pui la suflet răutățile oamenilor din jur și ai încredere în forțele interioare. Începi să fii conștient că valorezi mai mult decât spun ceilalți.

Balanță

Deconectarea este cuvântul cheie pentru perioada imediat următoare. A venit momentul să lași în urmă evenimentele neplăcute, certurile cu persoanele apropiate și discuțiile aprinse. Până la finalul lunii august faci schimbări de bun augur.

Sunt planuri care te duc pe un drum interesant, menit să scoată la suprafață tot ce este mai bun în tine. Ai o stea în frunte care te face norocos și determinat să învingi acolo unde nu ai reușit până acum. Nimeni și nimic nu te doboară.

Leu

Lucrurile complicate te determină să ieși din zona de confort. Treci cu brio peste situațiile dificile, fără să mai privești în urma ta. E momentul să strălucești în domeniul profesional. Astrele prevăd întâlniri de bun augur și colaborări de succes.

Până la finalul lunii august te odihnești și uiți de oboseala acumulată din cauza locului de muncă. Simți că ești supravegheat de Divinitate pentru că dispar piedicile și obstacolele din calea ta. Ești cu adevărat norocos în dragoste, unde ai parte de o relație ca-n filmele romantice.

Scorpion

Situațiile complicate sunt date uitării până la finalul lunii august. Te numeri printre nativii care își ține mereu capul sus în fața piedicilor. Nu te lași doborât ușor de probleme și necazuri. Ești înzestrat cu o ambiție peste măsură și asta se vede la serviciu.

Începi să fii mai organizat și le demonstrezi superiorilor că meriți să fii promovat. E posibil să urci pe scara ierarhică și să fii plătit mai bine, totul depinde de alegerile personale. Ține cont de toate variantele posibile și de oportunitățile care nu lipsesc deloc.

Pești

Nu te mai simți limitat din niciun punct de vedere și ieși la rampă cu ceva nou. Sunt idei și planuri care prind contur acasă și la locul de muncă. Divinitatea veghează asupra ta și îți îndrumă pașii spre lucrurile care îți aduc cu adevărat bucurie și satisfacție materială.

Creativitatea vine cu schimbări semnificative până la sfârșitul lunii august. Îți exprimi liber sentimentele pentru partenerul de viață. Relația de iubire intră pe făgașul normal și lași în spate toate discuțiile în contradictoriu, potrivit sursei.