Are cea mai scăzută rată de criminalitate din lume, iar locuitorii săi sunt primitori și modești. Se află printre destinațiile de top atunci când vine vorba despre preferințe. Dacă vrei să călătorești singură, Islanda este opțiunea perfectă.

Are muzee și galerii de artă, iar asta nu e totul pentru că peisajele pe care le vei vedea afară îți vor lua ochii cu siguranță. De la vulcani la cascade, Islanda se numără printre cele mai bune destinații dacă vrei să călătorești singură. Capitala, Reykjavík, este un orășel micuț ușor de explorat ce nu îți va lăsa un gust amar.

Islanda este considerată cea mai sigură țară din lume datorită ratei foarte scăzute a criminalității, a lipsei de armată și a culturii în care securitatea este o prioritate, inclusiv siguranța rutieră strictă și încrederea reciprocă.

Printre alți factori care contribuie la siguranța sa se numără lipsa conflictelor interne, un nivel ridicat de bunăstare, o populație mică și o natură inofensivă pentru oameni. Islanda are o rată a criminalității extrem de scăzută. Țara nu are armată, ceea ce contribuie la un climat de pace.

Locuitorii nu-și încuie casele sau mașinile, iar siguranța rutieră este extrem de respectată. Există o calitate ridicată a vieții, aerului, un mediu natural curat și o populație mică. Fiind o insulă, nu se confruntă cu tensiuni cu vecinii