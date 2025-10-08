Printre termenii blocați se află „Putin”, „Gay” și „Satan”, care nu mai pot fi folosiți nici ca prenume, nici ca nume de familie. Potrivit publicației Verstka, atunci când un utilizator încearcă să introducă aceste cuvinte, sistemul afișează imediat un mesaj de eroare și refuză salvarea modificărilor.

Lista interdicțiilor se extinde: de la lideri politici la termeni asociați drogurilor

Pe lângă aceste cuvinte, în lista de termeni interziși apar și alte nume celebre sau controversate: „Stalin”, „Trump”, „Navalnîi”, „Hitler”, „Lesbian” și „Lesbi”. De asemenea, VKontakte a decis să blocheze și identificatori care fac referire la substanțe narcotice precum heroină, cocaină, LSD sau marijuana. Printre cuvintele restricționate se regăsește și termenul „bulbulator”, folosit în jargonul rus pentru a desemna un dispozitiv de fumat droguri, scrie MoscowTimes.

Cu toate acestea, sistemul platformei permite în continuare folosirea unor nume care ar putea părea la fel de controversate. Printre ele se numără „God”, „Devil”, „Mussolini”, „Macron”, „Lenin”, „Hodorkovski”, „Dudaev”, „Wahhabi” și chiar „LGBT”. Această selecție aparent aleatorie lasă loc multor interpretări legate de criteriile prin care VKontakte decide ce termeni sunt considerați inadmisibili.

Control tot mai strict asupra conținutului LGBT

Rețeaua socială a început în urmă cu ceva timp să eticheteze comunitățile suspectate că ar găzdui conținut legat de tematica LGBT. Utilizatorii care încearcă să acceseze astfel de grupuri primesc acum un avertisment automat, care anunță că respectivele pagini pot conține materiale „inacceptabile conform legislației ruse”.

În justificarea acestor măsuri, VKontakte a invocat respectarea legilor federale, inclusiv a prevederilor care stabilesc răspunderea administrativă pentru „propaganda relațiilor sexuale netradiționale”.

Antecedente de blocare și presiuni din partea autorităților ruse

Nu este prima dată când platforma adoptă decizii controversate privind limitarea libertății de exprimare. În 2021, VKontakte a restricționat accesul la paginile susținătorilor opozantului Aleksei Navalnîi, la cererea Parchetului General al Federației Ruse.

Reprezentanții companiei au explicat atunci că platforma fusese deja sancționată de două ori, fiecare dată cu câte 1,5 milioane de ruble, pentru neînlăturarea „apelurilor la participarea la mitinguri”. În plus, s-a precizat că o nouă încălcare a acestor norme ar putea duce la amenzi uriașe, de până la o zecime din veniturile anuale ale rețelei.

Cenzura digitală devine regulă în mediul online rusesc

Noile restricții impuse de VKontakte se înscriu într-un context mai amplu de control al discursului online din Rusia, unde platformele sunt obligate să se conformeze cerințelor autorităților pentru a evita sancțiuni severe. De această dată, însă, interdicțiile ating un nivel fără precedent, vizând nu doar nume politice sau termeni ideologici, ci și cuvinte ce țin de identitatea personală și de libertatea de exprimare a utilizatorilor.

