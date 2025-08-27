Potrivit unui articol publicat de The Times of India, consumul excesiv de pepene verde poate duce la efecte neașteptate asupra sănătății, mai ales pentru persoanele cu anumite afecțiuni medicale sau sensibilități.

În timp ce este în general sigur și benefic pentru majoritatea oamenilor, consumul exagerat de pepene verde poate declanșa probleme digestive, creșteri ale glicemiei, reacții alergice sau chiar modificări temporare ale pielii.

Înțelegerea acestor potențiale efecte secundare și cunoașterea cantității sigure de consum pot ajuta la savurarea responsabilă a acestui fruct popular.

Pepenele roșu conține o cantitate semnificativă de potasiu – aproximativ 170 miligrame per cană de fruct tăiat cubulețe. Potasiul este un mineral esențial care susține funcția cardiacă și musculară. Cu toate acestea, consumul excesiv poate prezenta riscuri pentru sănătate, în special pentru persoanele care iau medicamente pentru boli renale sau afecțiuni cardiace.

Conform unui studiu publicat în ACP Journals, aportul excesiv de potasiu poate duce la hiperkaliemie, o afecțiune potențial periculoasă care poate perturba ritmul cardiac și, în cazuri severe, poate necesita tratament de urgență. Simptomele pot include slăbiciune musculară sau chiar paralizie temporară.

Pepenele roșu are un conținut natural ridicat de fructoză, un tip de zahăr care poate declanșa disconfort digestiv pentru unele persoane. Indivizii cu afecțiuni precum sindromul de colon iritabil (IBS) sau intoleranță la fructoză pot fi deosebit de susceptibili. Consumul de cantități mari de pepene verde în aceste cazuri poate duce la simptome gastrointestinale precum balonare, diaree, constipație sau dureri de stomac.

În ciuda conținutului ridicat de apă, pepenele roșu are un indice glicemic (IG) ridicat, variind între 74 și 80. Alimentele cu IG ridicat pot crește rapid nivelul glicemiei, ceea ce poate fi o preocupare pentru persoanele care gestionează diabetul.

Cu toate acestea, sarcina glicemică (SG) a fructului, care măsoară impactul general asupra glicemiei, este relativ scăzută, de obicei în jurul valorii de 8 din 20.

Deși rare, unele persoane pot experimenta reacții alergice la pepenele roșu în special cele care sunt alergice și la ierburi sau ambrozie. Simptomele pot varia de la mâncărimi ușoare și umflături până la anafilaxie severă, o afecțiune care pune viața în pericol și care necesită atenție medicală imediată.

Au existat cazuri documentate de copii care au experimentat reacții anafilactice repetate după consumul de semințe de pepene verde. În timp ce majoritatea oamenilor tolerează bine semințele, cei cu alergii alimentare cunoscute ar trebui să fie precauți și să consulte un alergolog dacă observă reacții adverse.

Pepenele verde conține tiramină, un aminoacid care poate declanșa migrene la persoanele sensibile. Studiile au arătat că unele persoane experimentează dureri de cap în câteva minute de la consumul de pepene verde, făcându-l unul dintre alimentele asociate cu debutul migrenei. Aproximativ 30% dintre participanții la un sondaj au raportat dureri de cap după consumul de pepene verde.

Consumul excesiv de alimente bogate în carotenoizi, cum ar fi licopenul, poate duce uneori la decolorarea temporară a pielii, o afecțiune cunoscută sub numele de licopenemie. Pepenele roșu are un conținut ridicat de licopen, un antioxidant benefic pentru sănătatea generală.

Deși licopenemia este inofensivă, poate face ca pielea să capete o nuanță portocalie dacă se consumă cantități mari de pepene verde în mod regulat. Reducerea aportului va restabili treptat culoarea normală a pielii, făcând din aceasta un efect secundar reversibil și nu o preocupare medicală, potrivit sursei.