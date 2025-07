De asemenea, se vor putea pensiona pe baza reglementărilor actuale magistrații care au decizii de pensionare emise după data intrării în vigoare a noii legi, dar au depus cereri la casele de pensii înainte de intrarea in vigoare, precum si magistrații care îndeplinesc condițiile de pensionare până la data intrării in vigoare a noii legi, indiferent când își vor înregistra cererile la casele de pensii.

După 2029, ar urma ca vârsta de pensionare să se majoreze cu cate 4 ani în fiecare an calendaristic, pana la pana la atingerea vârstei de pensionare de 65 de ani.

Câteva prevederi din draftul proiectului de lege privind modificările aduse pensiilor magistraților:

“Art. 211, alin. (1)

Judecătorii, procurorii, judecătorii de la Curtea Constituțională, magistrații-asistenți de la Înalta Curte de Casație si Justiție si de la Curtea Constituțională, precum si personalul de specialitate juridica prevazut la art. 221 alin. (1), cu o vechime totala in munca de cel puțin 35 de ani, dintre care cel puțin 25 de ani realizata numai in aceste funcții, se pot pensiona la împlinirea vârstei de 65 de ani si pot beneficia de o pensie de serviciu in cuantum de 55% din baza de calcul reprezentata de media indemnizațiilor de încadrare brute lunare si a sporurilor permanente avute in ultimele 60 de luni de activitate înainte de data pensionarii. Cuantumul net al pensiei de serviciu nu poate fi mai mare de 70% din venitul net avut in ultima luna de activitate înainte de data pensionarii.

Art. 211, alin. (3)

De pensia de serviciu beneficiază, la împlinirea vârstei standard de pensionare prevazute de sistemul public de pensii, judecătorii, procurorii, judecătorii de la Curtea Constituțională, magistrații-asistenți de la Înalta Curte de Casație si Justiție, de la Curtea Constituțională si personalul de specialitate juridica prevazut la art. 221 alin. (1) cu o vechime totala in munca de cel puțin 35 de ani, din care între 20 si 25 de ani realizata numai in aceste funcții, in acest caz cuantumul pensiei fiind micșorat cu 2% din baza de calcul pentru fiecare an care lipsește din vechimea integrala de 25 de ani in aceste funcții. Cuantumul net al pensiei de serviciu nu poate fi mai mare de 70% din venitul net avut in ultima luna de activitate înainte de data pensionării.

