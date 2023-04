După o viață dedicată publicului, în vârstă de 71 de ani, acum actorul Eugen Cristea locuiește împreună cu soția sa într-o garsonieră și are o pensie de 2.000 de lei. În anul 2017, actorul a suferit un accident vascular, iar de atunci are mai multă grijă de sănătatea sa. Își ia regulat medicamentele și merge de două ori pe an pentru a face analize.

Eugen Cristea și soția sa sunt împreună de aproape 40 de ani și sunt considerați unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul românesc.

Actorul a prezentat emisiunea „Feriți-vă de măgăruș” care a avut prima sa difuzare în anul 1993 și a plăcut foarte mult în rândul copiilor. Emisiunea a bucurat inimile a milioane de copii în fiecare sâmbătă dimineața cu probele interactive și concursurile de cultură generală.

Ultima emisiune a fost difuzată în 1998 însă actorul a continuat să joace în filme și teatru.