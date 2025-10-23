Potrivit specialistului, acest tip de cremă conține cantități semnificative de zahăr, ulei de palmier și alune, ceea ce îl transformă într-un produs extrem de caloric. Ea subliniază că o porție recomandată este de doar 15 grame, echivalentul unei lingurițe.

O știți cu toții, nu-i așa? Merge bine cu clătite sau cu înghețată. Nu o să-i spun numele. Se numește, așa ca generic, cremă tartinabilă de alune cu ciocolată”, spune Mihaela Bilic.

Ce conține un borcan de cremă tartinabilă cu alune

Nutriționistul invită publicul să citească eticheta produsului, dezvăluind că într-un borcan de 400 de grame, peste jumătate este zahăr:

56% zahăr, adică aproximativ 225 de grame în întreg borcanul;

30% ulei de palmier, ceea ce înseamnă 120 ml;

doar 15% alune de pădure, adică circa 60 g;

restul ingredientelor includ cacao, lapte praf (cu 6 g proteine la 100 g) și altele.

Mihaela Bilic: „Porția corectă este o linguriță, 15 grame”

În opinia ei, porția potrivită este clar definită: 15 grame de cremă tartinabilă reprezintă o linguriță și oferă aproximativ 80 de calorii. Ea mai precizează că un borcănel mic de 30 g, atât de des întâlnit pe rafturi, conține două astfel de porții.

„Producătorii au făcut și un borcănel din acesta delicat și simpatic. Nu, asta nu este porția corectă. Acest borcănel, cât îl vedeți de mic, are 30 grame, deci în el sunt două porții. Așa că, vreți sau nu vreți să acceptați, porția corectă din tartinabila de alune cu ciocolată este o linguriță, 15 grame, 80 de calorii și aici avem două porții”, a concluzionat Mihaela Bilic într-un videoclip publicat pe pagina sa de Facebook.