Ține la distanță răceala

Poate nu te-ai gândit la beneficiile posibile ale acestei licori, însă, în afară de gustul bun, vinul fiert ține și simptomele de răceală departe. Asta mai ales pentru că e lichid cald și ajută sistemul imunitar, însă și prin prezența ingredientelor folosite de obicei, care au și ele proprietăți benefice.

Mai mult, un studiu mai vechi a constatat că persoanele care beau mai mult de 14 pahare de vin pe săptămână au un risc cu 40% mai mic de a răci decât cei care nu consumă vin roșu.

Este bogat în antioxidanți

Știai deja că strugurii roșii sunt surse excelente de antioxidanți, dar te-ai fi gândit că poți prelua acești antioxidanți și consumându-i sub formă de must sau vin? Evident, vorbim despre cantități moderate.

Reduce riscul de boli cardiovasculare

Strugurii au în compoziție și resveratrol, care se păstrează în vin și îi dau acestei băuturi proprietăți anti-aging, având în același timp grijă de inima ta și contribuind la buna funcțiune a sistemului circulator. Și chiar există numeroase studii care arată că vinul roșu poate ajuta la reducerea riscului de boli cardiovasculare, o cauză cunoscută a atacurilor de cord și a accidentelor vasculare cerebrale. Întrucât, așa cum am menționat mai sus, vinul roșu are în compoziție antioxidanți, oamenii de știință spun că ajută la creșterea nivelului de colesterol HDL „bun” și la eliminarea colesterolului LDL „rău”.

În felul acesta, arterele nu se mai blochează, iar riscul apariției de boli cardiovasculare este minim. Consumul regulat de vin roșu ar putea explica„paradoxul francez”, incidența relativ scăzută a aterosclerozei coronariene în Franța în comparație cu alte țări occidentale, în ciuda aportului în general mare de grăsimi saturate în dieta franceză. Potrivit unui studiu mai vechi, oamenii de știință au aflat că pacienții care au băut vin aveau jumătate din riscul de a deceda din cauza unei boli coronariene sau a unui accident vascular cerebral decât cei care nu obișnuiau să consume vin.

În plus, și una dintre mirodeniile folosite în vinul fier, nucșoara, are beneficii asupra sistemului cardiovascular. Un motiv în plus să consumi vin fier, cu moderație.

Ține la distanță radicalii liberi

Mai mult decât atât, vinul conține și polifenoli, care te ajută să înfrunți efectele radicalilor liberi și procianidine, care reduc tensiunea arterială.

Reduce riscul de osteoporoză

Consumat în cantități moderate, vinul roșu diminuează riscul de osteoporoză, afecțiune care poate contribui la creșterea densității minerale osoase. Se crede că acest lucru se datorează resveratrolului, despre care am menționat mai sus, care se găsește din abundență în vinul roșu, care are proprietăți antiinflamatorii și care împiedică pierderea osoasă.

Combate inflamația

Studiile mai vechi arată că scorțișoara din vinul fiert are un efect antiinflamator puternic, reducând umflarea și restabilind funcția normală a țesuturilor. Asta poate să fie benefică în numeroase afecțiuni precum artrita. Antioxidanții din vinul roșu și din cuișoare pot ajuta, de asemenea, la reducerea inflamației.

Îmbunătățește sănătatea intestinală

Oamenii de știință sunt de părere că cuișoarele din vinul fiert ajută la creșterea motilității intestinale, precum și la îmbunătățirea digestiei, dar și a unor simptome neplăcute, precum indigestia, flatulența și constipația.

Poate detoxifica organismul

Așa cum am menționat mai sus, în vinul fiert este indicat să adaugi tot felul de condimente, precum nucșoara. Despre aceasta oamenii de știință spun că acționează ca un tonic în diferite moduri. De exemplu, nucșoara are beneficii asupra întregului corp. Mai precis, curăță ficatul și rinichii de toate toxinele care pot fi stocate acolo din pricina alcoolului, drogurilor, poluăriii, alimentelor nesănătoase sau toxinelor organice naturale.

În combinație cu scorțișoara, beneficiile acestei licori sunt potențate, deoarece acest condiment are nenumărate benefciii. Iată despre ce este vorba.

Scorțișoara, beneficii

Scorțișoara este un condiment cunoscut în întreaga lume și apreciat pentru gustul sãu deosebit. Este folositã cu succes în toate bucãtãriile de pe întreg mapamondul, și consumatã sub diverse forme.

Aceastã mirodenie poate fi folositã atât pentru dulciuri cât și pentru diverse feluri de mâncare, conferindu-le acestora o aromã unicã și inconfundabilã. Este originară din Sri Lanka și sudul Indiei și este de fapt scoarța unor copaci. Este o scoarțã bogatã în uleiuri esențiale, taninuri, fier, magneziu, zinc și alte componente chimice care stau la baza întrebuințãrii sale în medicinã.

Poate fi de asemenea un remediu foarte bun în cazul balonãrii și în cazul digestiei leneșe. Scorțișoara este indicatã și pentru stabilizarea nivelului de zahãr din sânge, fiind unul dintre remediile naturale cele mai eficiente în cazul glicemiei ridicate. Este un puternic antiviral și are proprietãți antiseptice.

În cazul crampelor stomacale și menstruale o canã de ceai din scorțișoarã cu ghimbir, îndulcit cu miere este foarte eficient, calmând durerea rapid. Turnați apã fiartã într-o canã peste o lingurițã de scorțișoarã mãrunțitã și o lingurițã de ghimbir uscat sau proaspãt și lãsați la infuzat 20 minute. Îndulciți apoi cu miere dupã gust.

