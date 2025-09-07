Totul s-ar fi întâmplat în cursul nopții când cei doi s-au întâlnit și au băut mai multe băuturi alcoolice, apoi s-au luat la ceartă.

Din primele informații, pensionarul ar fi fost cel care ar fi început conflictul după ce ar fi pus mâna pe un cuțit cu care l-ar fi amenințat pe ginere.

Spiritele s-au încins, iar ginerele și-a snopit în bătaie socrul de peste 70 de ani până l-a lăsat fără viață. Bărbatul a fost transportat la spital însă ulterior, medicii au constatat decesul. Agresorul a fost reținut și riscă ani grei de închisoare.

Vecinii spun că cei doi obișnuiau să se certe des pentru avere. Oamenii legii au deschis o anchetă pentru a vedea de la ce a pornit mai exact conflictul.