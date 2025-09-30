Cum se pregătesc prunele pentru gem

Prunele alese pe sprânceană, bine coapte, dar ferme și sănătoase, se spală bine și se taie pe jumătate. Se îndepărtează sâmburii. O parte dintre ei pot fi sparți și poți adăuga miezul dulceag și alb în gem, în ultimele 10 minute de fierbere.

Cine vrea un gem de prune foarte fin și delicat, pe care să îl folosească drept bază pentru cremele de prăjituri, poate curăța prunele de coaja groasă și poate folosi la gem doar pulpa lor dulce și plină

Este mai mult de muncă, dar poți pregăti separat două – trei borcănele de gem de prune fără coajă, dacă îți place să gătești tot felul de prăjituri cu gem peste iarnă.

În schimb, dacă păstrezi coaja, gemul de prune va fi mult mai aromat și va avea o consistență mai plină.

După ce tai prunele și scoți sâmburii, acestea se presară cu zahăr în funcție de gust și se lasă peste noapte într-o sită mare să se scurgă sucul lor natural. Ține cont de faptul că prunele prea dulci nu au nevoie de zahăr. Cantitatea optimă de zahăr pentru gemul de prune nu trebuie să depășească 300 de grame la fiecare kilogram de fructe.

Cât timp se fierbe gemul de prune cu sau fără zahăr

Gemul de prune perfect este mult mai bine legat decât gemul de vișine sau de mure. Trebuie să fie atât de bine legat, încât să nu curgă din linguriță. În același timp, trebuie să aibă o culoare frumoasă, naturală, un rubiniu auriu apetisant, foarte aproape de culoarea naturală a pulpei.

Multe gospodine mai tinere consideră că pot obține consistența potrivită în funcție de cât timp se fierbe gemul de prune. Cu toate acestea, dacă îl fierbi prea puțin timp și la flacără iute, nu vei obține savoarea și textura cu adevărat potrivite.

Iată care sunt pașii importanți pentru a fierbe corect gemul de prune:

– prunele scurse de suc se pun într-o oală de inox sau cu pereți non aderenți;

– se lasă focul potrivit spre mic de la început, până la final;

– se lasă prunele se fiarbă la foc potrivit timp de 3 – 4 ore;

– se poate îndepărta o parte din suc cu un polonic, dacă fructele sunt prea zemoase;

– se verifică după primele trei ore de fiert consistența gemului, dar, de obicei, mai are nevoie de una sau două ore de fiert la foc potrivit;

– știi exact cât timp se fierbe gemul de prune, atunci când culoarea lui capătă o nuanță brun-aurie și rămâne bine închegat pe lingură, când faci testul final.

!!! Pont util: gemul de prune cu zahăr adăugat se fierbe cel puțin cu o oră în plus, față de gemul în care nu adaugi deloc zahăr.