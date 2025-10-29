Dacă ești născută între 1 și 7 ale lunii – lecția iubirii și a răbdării

Acești oameni par puternici, uneori autoritari, cu o voință de fier. Dar această duritate este moștenirea unei vieți anterioare în care au fost neînduplecați, poate chiar duri cu cei dragi. Acum trebuie să învețe blândețea și răbdarea, să pună iubirea mai presus de mândrie. Dacă destinul îi încearcă prin dezamăgiri, este doar pentru ca ei să înțeleagă ce înseamnă suferința pe care cândva au provocat-o altora.

Dacă ești născută între 8 și 14 ale lunii – karma responsabilității și a devotamentului

Ei poartă în suflet amprenta unei indiferențe trecute. Într-o altă viață, poate au întors spatele celor care aveau nevoie de sprijin. Astăzi, Universul le cere să rămână, să nu mai fugă, să învețe loialitatea. Dacă simt uneori singurătatea apăsându-le umerii, este pentru a înțelege cât de dureros e golul pe care, cândva, l-au lăsat în inima altcuiva.

Dacă ești născută între 15 și 21 ale lunii – lecția dărniciei și a compasiunii

Acești oameni au trăit cândva în lumina bogăției și au iubit plăcerile lumii mai mult decât sufletele oamenilor. În viața aceasta, karma îi cheamă să fie generoși, să dăruiască fără să aștepte nimic în schimb. Dacă banii par să le scape printre degete sau iubirile se risipesc, este doar pentru a le aminti că adevărata avere se ascunde în faptele bune și în inimile calde.

Dacă ești născută între 22 și 31 ale lunii – karma echilibrului și a loialității

Acești nativi s-au născut cu o forță imensă, dar și cu o sete de control și ambiție. Într-o altă viață, poate au cerut prea mult de la lume, fără să privească înapoi. Acum trebuie să învețe cumpătarea, să aprecieze micile bucurii, să nu mai transforme fiecare vis într-o luptă. Destinul le cere să repare nedreptăți, să devină protectori ai adevărului și ai familiei. Dacă iubirea le-a lipsit, poate este pentru că, odinioară, ei înșiși au uitat să o prețuiască.