Pentru a menține o casă sănătoasă și un mediu sigur pentru întreaga familie, este esențial să înțelegem cum se manifestă fiecare și ce măsuri trebuie luate pentru a preveni reapariția lor.

Igrasia reprezintă acumularea de umiditate în pereți, tavan sau alte suprafețe din casă, cauzată de factori precum infiltrațiile de apă prin acoperiș, problemele la instalațiile sanitare sau ventilația deficitară. Printre semnele vizibile se numără petele de apă, tapetul sau vopseaua care se desprind, dar și mirosul de stătut, specific spațiilor cu umiditate crescută.

Un alt indiciu este apariția condensului pe ferestre, ceea ce sugerează lipsa unei circulații eficiente a aerului în locuință. Pe termen lung, igrasia creează un mediu propice pentru acarieni și alți alergeni, putând provoca probleme respiratorii celor care locuiesc în spațiul afectat.

Mucegaiul apare ca o consecință a umidității excesive și persistente. Sporii de mucegai, prezenți în mod natural în aer, se fixează pe suprafețele umede și încep să se dezvolte rapid. Manifestările vizibile sunt pete negre, verzi sau gri, care apar pe pereți, tavane ori în colțurile încăperilor. În plus, mucegaiul degajă un miros înțepător, de mucegăit, greu de ignorat.

Efectele asupra sănătății nu trebuie subestimate: expunerea la mucegai poate cauza alergii, iritații ale pielii și dificultăți respiratorii. În cazuri mai grave, persoanele sensibile sau cu imunitate scăzută pot dezvolta afecțiuni serioase.

Primul pas este identificarea cauzei. Dacă igrasia provine dintr-o țeavă spartă, o infiltrație prin acoperiș sau lipsa ventilației, aceste probleme trebuie remediate imediat. Odată ce sursa a fost eliminată, următorii pași sunt esențiali:

îmbunătățirea ventilației prin folosirea ventilatoarelor sau deschiderea periodică a ferestrelor;

utilizarea dezumidificatoarelor pentru a reduce nivelul de umiditate din aer;

întreținerea constantă a locuinței pentru a preveni reapariția.

Pentru a combate mucegaiul, este obligatoriu să elimini mai întâi umezeala. Curățarea suprafețelor afectate se face cu soluții speciale sau cu produse de uz casnic eficiente, purtând mască și mănuși pentru a evita inhalarea sporilor