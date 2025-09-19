”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că pe DN 1B, în zona localităţii Merei, judeţul Buzău, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate 6 autovehicule. Nu se cunoaşte momentan dacă sunt victime, persoanele implicate urmând a fi investigate medical”, a transmis, vineri seară, Centrul Infotrafic.

Potrivit sursei citate, circulaţia rutieră este oprită pe ambele sensuri de mers, valorile de trafic fiind în creştere.

Se estimează reluarea circulaţiei în jurul orei 22:00.