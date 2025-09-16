Punctul echinocțiului de toamnă, numit și „punct autumnal” , se află pe sfera cerească la intersecția eclipticii (ce reprezintă proiecția pe sfera cerească a planului orbitei Pământului) cu ecuatorul ceresc, pe care Soarele îl traversează la aceasta dată, trecând din emisfera nordică a sferei cerești în cea sudică. Aflându-se deci la această data în dreptul ecuatorului ceresc, Soarele va răsări și va apune chiar în punctele cardinale est și vest, durata zilelor fiind astfel egală, indiferent de latitudine, cu cea a nopților.

Singurele excepții le întâlnim în regiunile polare, în zona polului nord incepând lunga noapte polară, iar în cea a polului sud Soarele ivindu-se deasupra orizontului, timp de 6 luni, până la momentul echinocțiului de primavară.

În emisfera sudică a Pământului, data de 22 septembrie marchează începutul primaverii.

La latitudinile tarii noastre, în aceste zile Soarele va culmina la amiază la o înălțime medie de 45°, ceea ce reprezintă jumătatea distanței unghiulare dintre zenit si orizont.

Începând de la această dată, durata zilelor va continua să scadă, iar cea a nopților să crească, până la data de 21 decembrie, când va avea loc momentul solstițiului de iarnă.

Zodii afectate de echinoctiu

Patru semne zodiacale sunt cu adevărat favorizate și vor simți că norocul le bate la ușă pe toate planurile: bani, carieră, iubire și echilibru sufletesc. Este momentul lor să strălucească și să culeagă roadele eforturilor depuse în ultimele luni.

Taur – Banii vin din toate părțile

Pentru nativii din Taur, echinocțiul de toamnă vine ca o binecuvântare în plan financiar. După o perioadă în care au muncit mult, dar au simțit că rezultatele întârzie să apară, aceștia se vor bucura de o răsplată pe măsura eforturilor lor.

Oportunitățile financiare se vor înmulți: unii Tauri pot primi o ofertă de muncă la care nici nu visau, alții vor reuși să transforme un hobby sau o pasiune într-o sursă serioasă de câștig. Investițiile și ideile pe care le-au tot amânat în trecut se pot dovedi acum extrem de profitabile.

În această perioadă, Taurii ar trebui să aibă curajul să spună „da” provocărilor, pentru că șansele de succes sunt uriașe.

Leu – Dragoste ca în filme

Leii intră într-o perioadă dominată de pasiune și intensitate. Echinocțiul de toamnă le aduce noroc mai ales pe plan sentimental, unde se pot produce schimbări spectaculoase.

Cei singuri au șanse foarte mari să întâlnească pe cineva special, care să le aprindă imaginația și să le trezească sentimente puternice.

Pentru cei aflați deja într-o relație, atmosfera devine mult mai romantică, iar partenerul își exprimă sentimentele într-un mod neașteptat, consolidând astfel legătura.

Energia astrală face ca Leii să fie mai atrăgători, mai încrezători și să iasă în evidență oriunde merg. Această perioadă poate marca începutul unui capitol intens și fericit în viața lor amoroasă.

Scorpion – Succes profesional la cote maxime

Scorpionii se numără printre marii favoriți ai acestei toamne, mai ales în plan profesional. Eforturile lor susținute din ultimele luni nu au trecut neobservate, iar echinocțiul aduce momentul în care munca le este recunoscută.

Pentru unii, acest lucru poate însemna o promovare sau un rol nou, cu responsabilități și beneficii pe măsură. Alții ar putea primi oferte de colaborare tentante sau chiar șansa de a schimba locul de muncă pentru un post mai avantajos.

Scorpionii sunt în lumina reflectoarelor, iar ideile lor sunt apreciate de colegi și superiori. Este o perioadă excelentă pentru a lua decizii importante în carieră, pentru că stelele le sunt favorabile și îi împing spre succes.

Pești – Împliniri pe toate planurile

Peștii sunt, fără îndoială, răsfățații Universului după echinocțiul de toamnă. Intuiția lor naturală devine și mai puternică, iar acest lucru îi ajută să facă alegeri corecte în orice domeniu al vieții.