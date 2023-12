Cercetările au demonstrat că o relație în care partenerii se sprijină reciproc poate avea un impact benefic asupra sănătății, de la adoptarea de comportamente sănătoase până la o creștere generală a speranței de viață. Cu toate acestea, în același timp, stresul constant cauzat de o relație toxică poate distruge sănătatea noastră în moduri neașteptate și poate provoca probleme grave de sănătate.

Iata, in continuare, 5 probleme de sanatate cauzate de o relatie „bolnava”.

Suprima sistemul imunitar

Dr. Timothy Loving, profesor si fondator al The Loving Lab, a cercetat efectele negative pe termen lung asupra sistemului imunitar ale unei relatii toxice. El a analizat multe cupluri care se confruntau cu neintelegeri. „Cuplurile ai caror membri sunt mai ostili, mai negativi ori mai critici unul fata de celelalt ori in situatiile in care unul dintre parteneri are tendinta de a face pasul in spate de fiecare data arata ca au un sistem imunitar mai slab”.

Acelasi lucru l-a remarcat si Dr. Ramani Durvasula care spune ca in organism se observa anumite schimbari, „Oamenii aflati in relatii toxice se imbolnavesc mai frecvent decat cei care au relatii de cuplu sanatoase”.

Frigul și sănătatea: Ce se întâmplă în corpul tău atunci când amâni să pornești căldura

Mancat emotional

Multi oameni transforma turbulentele din relatiile de cuplu in mancat emotional, alegand, chiar si atunci cand nu le este foame, carbohidratii, produsele cu un nivel caloric ridicat – in general alimente cu un nivel nutritional scazut. Dr. Mary Ann Mercer, consilier marital, spune: „Cand oamenii nu mai sunt interesati de cresterea nesanatoasa in greutate inseamna ca exista un conflict in relatia lor. Oamenii incep sa manace ca o modalitatea pasiv agresiva de a gestiona traiul alaturi de un partener problematic”. Daca lucrurile degenereaza si mancatul emotional ramane nediagnosticat ori netratat se poate ajunge la obezitate sau la dependenta de mancare.

Alegerea de modele toxice

Cand oamenii nu se simt impacati cu ei insisi au tendinta de a adopta modele nesanatoase pentru ei. Asta inseamna alegerea unui partener abuziv ori al unuia care are probleme cu alcoolul sau drogurile. Aceste tipuri de relatii genereaza modele care ingreuneaza incercarea partenerului sanatos sa scape din ele.

Un studiu finantat de National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism a ajuns la urmatoarea concluzie: „Partenerii alcoolici pot fi mai toleranti la experiente negative legate de alcool tocmai din cauza obiceiurilor lor de a bea”. Ceea ce inseamna ca doua persoane care consuma excesiv alcool vor experimenta din ce in ce mai multe probleme pentru ca amandoi folosesc exact acelasi model comportamental.

Pericolul ascuns în decorațiile de Crăciun: Cum ne pot pune ornamentele festive sănătatea în pericol

Intreruperea somnului

Dr. Mercer a mentionat ca persoanele aflate in relatii toxice au si probleme cu somnul. „Noi am descoperit ca stresul este cu atat mai mare noaptea cu cat sunt mai multe conflicte in timpul zile. Insecuritatea ori ingrijorarea legate de relatie este asociata cu un somn de slaba calitate. Iar problemele cu somnul declanseaza atat ingrijorarea cat si anxietatea”. Recent, the Independent a anuntat ca mai putin de 6 ore de somn pe noapte creste riscul de moarte timpurie ca si riscul de Alzheimer, diabet si boli de inima.

Creste riscul de depresie si anxietate

Persoanele din relatiile stresante au probleme mai mari legate de anxietate si depresie decat cei afli in relatii sanatoase, potrivit Dr. Mercer. Si Dr. Durvasula a observat ca relatiile nesanatoase pot avea ca efect si scaderea respectului de sine ceea ce duce la depresie si anxietate.

„Daca ne aflam intr-o relatie care nu merge bine avem tendinta de a ne devaloriza singuri si cand facem asta nu mai avem grija de noi insine”, spune Dr. Durvasula. Depresia si anxietatea pot duce la boli fizice si la inflamatii cronice.

Gheorghe Turda, replică în scandalul cântecului „Așa-i românul”: „Ne bumbăceau ungurii cu bulgări de zăpadă că noi cântam cântecul patriotic”