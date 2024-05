"La multi ani, UNPR! (...) Am crezut și credem cu toată inima în simbolistica imnului partidului, “Noi suntem români”.

Dumnezeu, Patrie, Familie, Onoare – caracterizează proiectul nostru politic și sunt credințele noastre profunde. Credem în Dumnezeu, punem Patria deasupra oricăror interese politice, credem cu tărie în Familie, ca nucleu al societății și suntem oameni de Onoare.

Ca partid de centru-stânga, UNPR a asigurat echilibrul politic și a contribuit major la menținerea stabilității economice și sociale, într-o perioadă în care țări din jurul nostru se prăbușeau, pe fondul crizei economice mondiale.

Ca ministru al apărării, am fost alături de oamenii din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională prin măsuri importante, precum și cu sufletul, fiind fiu de militar și militar, la rândul meu. Am acționat întotdeauna gândindu-mă la binele oamenilor.

În mandatele de vicepremier pentru securitate națională și ministru al Afacerilor Interne, precum și atunci când am ocupat fotoliul depremier interimar, UNPR a propus și a trecut în Parlament proiecte foarte importante pentru români. UNPR a sprijinit oamenii și instituțiile din domeniul apărare, ordine publică și siguranță națională. Și continuăm să o facem. M-am preocupat de asigurarea, pentru întregul personal din sistemul de securitate națională, a unor condiţii de viaţă şi de muncă mai bune.

Totodată, am considerat că este necesar să protejăm urmașii eroilor care și-au pierdut viața în misiuni. Astfel, în mandatele mele, soțiile acestora au fost angajate în aceste institutii, iar copiii lor au primit acces în instituțiile de învățământ de profil.

Pentru rezerviști, am promovat Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat, o lege bună pentru toți beneficiarii săi.

Am adus un omagiu etern eroilor noștri, prin ridicarea Monumentului Eroilor Militari căzuți la datorie în teatrele de operații și pe teritoriul național din Parcul Tineretului, monument realizat din fonduri proprii, în anul 2011, în timpul mandatului de ministru al apărării. Am donat acest monument Ministerului Apărării Naționale.

În toți acești ani, mai ușori, mai grei pentru noi, ca partid, am acumulat foarte multă experienţă, avem specialişti pe toate domeniile, am dovedit că suntem serioşi şi că ne respectăm promisiunile şi partenerii.

În vremurile pe care le traversăm, statul trebuie să protejeze țara și cetățenii săi. Cu război la graniţă şi în acest context internaţional de criză energetică, alimentară şi financiară, este nevoie de oameni serioşi, asumaţi şi pregătiţi în politică.

Societatea românească are nevoie de reconstrucție. Putem mult mai mult și trebuie să arătăm lumii asta, excelăm în foarte multe domenii și trebuie să fim apreciați așa cum merităm.

Să facem cinste eroilor noștri, care s-au sacrificat de-a lungul istoriei pentru că neamul românesc să dăinuie peste timp.

Politica trebuie să fie întotdeauna în interesul cetățeanului și al României. Responsabilitatea este foarte importantă în politică. La mulți ani, UNPR! Așa să ne ajute Dumnezeu!", se arată în mesajul transmis de gl.(r) Gabriel OPREA, președintele Uniunii Naționale pentru Progresul României și, totodată, președintele Uniunii Militarilor și Polițiștilor “Mihai Viteazul”, citat de umpmvnews.ro.