Calendarul zilelor libere pentru anul 2026. Când să-ți planifici excursiile în mini-vacanțele anului următor

Anul 2026 vine cu numeroase zile libere pentru români. Iată cum arată calendarul zilelor libere pentru anul viitor.

Calendarul complet al zilelor libere legale din 2026

  • 1 ianuarie (joi) – Anul Nou
  • 2 ianuarie (vineri) – Anul Nou (a doua zi)
  • 6 ianuarie (marți) – Boboteaza
  • 7 ianuarie (miercuri) – Sfântul Ioan Botezătorul
  • 24 ianuarie (sâmbătă) – Ziua Unirii Principatelor Române
  • 3 aprilie (vineri) – Vinerea Mare
  • 5 aprilie (duminică) – Paștele
  • 6 aprilie (luni) – A doua zi de Paști
  • 1 mai (vineri) – Ziua Muncii
  • 31 mai (duminică) – Rusaliile
  • 1 iunie (luni) – A doua zi de Rusalii și Ziua Copilului
  • 15 august (sâmbătă) – Adormirea Maicii Domnului
  • 30 noiembrie (luni) – Sfântul Andrei
  • 1 decembrie (marți) – Ziua Națională a României
  • 25 decembrie (vineri) – Crăciunul
  • 26 decembrie (sâmbătă) – A doua zi de Crăciun

Mini-vacanțe și planificarea concediilor

Anul 2026 oferă numeroase oportunități pentru mini-vacanțe: combinația dintre sărbători legale și weekenduri poate fi folosită pentru a planifica escapade scurte în țară sau în străinătate. De exemplu, începutul anului (1-2 ianuarie) sau Paștele și Ziua Copilului (1 iunie) pot fi momente excelente pentru relaxare sau vizite la familie.

Pentru cei care își organizează din timp concediul, zilele libere din octombrie-decembrie, cum ar fi Sfântul Andrei, Ziua Națională și Crăciunul, permit planificarea unor vacanțe lungi chiar înaintea sărbătorilor de iarnă.

