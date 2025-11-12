Calendarul complet al zilelor libere legale din 2026

1 ianuarie (joi) – Anul Nou

2 ianuarie (vineri) – Anul Nou (a doua zi)

6 ianuarie (marți) – Boboteaza

7 ianuarie (miercuri) – Sfântul Ioan Botezătorul

24 ianuarie (sâmbătă) – Ziua Unirii Principatelor Române

3 aprilie (vineri) – Vinerea Mare

5 aprilie (duminică) – Paștele

6 aprilie (luni) – A doua zi de Paști

1 mai (vineri) – Ziua Muncii

31 mai (duminică) – Rusaliile

1 iunie (luni) – A doua zi de Rusalii și Ziua Copilului

15 august (sâmbătă) – Adormirea Maicii Domnului

30 noiembrie (luni) – Sfântul Andrei

1 decembrie (marți) – Ziua Națională a României

25 decembrie (vineri) – Crăciunul

26 decembrie (sâmbătă) – A doua zi de Crăciun

Mini-vacanțe și planificarea concediilor

Anul 2026 oferă numeroase oportunități pentru mini-vacanțe: combinația dintre sărbători legale și weekenduri poate fi folosită pentru a planifica escapade scurte în țară sau în străinătate. De exemplu, începutul anului (1-2 ianuarie) sau Paștele și Ziua Copilului (1 iunie) pot fi momente excelente pentru relaxare sau vizite la familie.

Pentru cei care își organizează din timp concediul, zilele libere din octombrie-decembrie, cum ar fi Sfântul Andrei, Ziua Națională și Crăciunul, permit planificarea unor vacanțe lungi chiar înaintea sărbătorilor de iarnă.