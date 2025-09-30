Bonusurile de pensionare de la Romsilva vor fi limitate la echivalentul unui singur salariu

Printr-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, Buzoianu a informat că bonusurile de pensionare acordate angajaților vor fi de acum limitate la echivalentul unui singur salariu, în conformitate cu legislația națională.

Până de curând, contractul colectiv de muncă în vigoare la Romsilva prevedea acordarea a 10 salarii ca bonus de pensionare, ceea ce a generat controverse și nemulțumiri publice, în contextul în care s-au cheltuit sute de milioane de lei din bugetul regiei pentru aceste plăți.

"Ați fost revoltați de sutele de milioane de lei date pe bonusuri de pensionare de Romsilva?

Și eu. Așa că am discutat cu reprezentanții Romsilva și sindicatul Silva şi, zilele acestea, a fost modificat contractul colectiv de muncă.

Pe scurt: a fost modificat articolul care prevede că se dădeau 10 salarii bonusuri de pensionare, ca să fie aliniat acel articol cu legea din România. Bonusul de pensionare a fost limitat la un singur salariu.

Adică normalitate. Le mulțumesc tuturor celor implicați în echipele de negociere din cadrul Romsilva și sindicatului pentru faptul că au adoptat într-un termen rapid aceste modificări.

Mergem înainte cu reforma Romsilva pentru a recredibiliza o instituție esențială pentru viitorul pădurilor din România", a scris Diana Buzoianu, pe Facebook.