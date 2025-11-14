Biscuiți șprițați cu untură. Rețeta cu gust de copilărie care nu lipsea de pe mesele de sărbători

În urmă cu câteva decenii, în perioada iernii, după ce era tăiat porcul, majoritatea gospodinelor pregăteau biscuiți șprițați. Acest desert simplu și delicios nu lipsea de pe mesele de sărbători și asta pentru că untura este secretul. Pentru că vrem să îți reamintim de gustul dulce al copilăriei, astăzi îți propunem o rețetă biscuiți șprițați pe care trebuie neapărat să o încerci. 

INGREDIENTE: 

200 grame de untură de porc
100 grame de smântână grasă
150-200 grame de zahăr tos fin
500-550 grame de făină albă
2 ouă
1 plic de vanilie
1 linguriță de praf de copt
1/2 linguriță de sare fină
coaja răzuită de la o lămâie

Pentru decor:

100-150 grame de zahăr pudră
1 plic de vanilie

MOD DE PREPARARE: 

Se mixează untura cu: zahărul tos, vanilia, sarea, ouăle, smântâna și coaja răzuită de lămâie.
Se amestecă făina cu praful de copt și se încorporează în compoziția cu untură, până ce rezultă un aluat elastic și legat. Se dă aluatul la frigider pentru cel puțin 30 de minute.
Se atașează dispozitivul special pentru făcut biscuiți șprițați, la vechea mașină de tocat.
După 30 de minute se scoate aluatul din frigider și se trece prin mașina de tocat și prin dispozitiv, pentru a face biscuiți șprițați de dimensiunea dorită.
Biscuiții se pun în tava prevăzută cu hârtie de copt și se dau la cuptorul preîncălzit, la o temperatură medie, pentru 15-18 minute.
După acest interval de timp, se scot biscuiții din cuptor și se dau, fierbinți, prin zahăr pudră amestecat cu vanilie.
Se depozitează în cutii de carton și se păstrează mult timp, într-un loc răcoros și uscat, potrivit sursei. 