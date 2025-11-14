INGREDIENTE:

200 grame de untură de porc

100 grame de smântână grasă

150-200 grame de zahăr tos fin

500-550 grame de făină albă

2 ouă

1 plic de vanilie

1 linguriță de praf de copt

1/2 linguriță de sare fină

coaja răzuită de la o lămâie

Pentru decor:

100-150 grame de zahăr pudră

1 plic de vanilie

MOD DE PREPARARE:

Se mixează untura cu: zahărul tos, vanilia, sarea, ouăle, smântâna și coaja răzuită de lămâie.

Se amestecă făina cu praful de copt și se încorporează în compoziția cu untură, până ce rezultă un aluat elastic și legat. Se dă aluatul la frigider pentru cel puțin 30 de minute.

Se atașează dispozitivul special pentru făcut biscuiți șprițați, la vechea mașină de tocat.

După 30 de minute se scoate aluatul din frigider și se trece prin mașina de tocat și prin dispozitiv, pentru a face biscuiți șprițați de dimensiunea dorită.

Biscuiții se pun în tava prevăzută cu hârtie de copt și se dau la cuptorul preîncălzit, la o temperatură medie, pentru 15-18 minute.

După acest interval de timp, se scot biscuiții din cuptor și se dau, fierbinți, prin zahăr pudră amestecat cu vanilie.

Se depozitează în cutii de carton și se păstrează mult timp, într-un loc răcoros și uscat, potrivit sursei.