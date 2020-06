Birchall îi ironizează pe Dăncilă şi Toader: ”Ei se jură că nu fură, dar i-am prins cu legea-n gură!”

”Citind această știre, sincer, nu am putut să nu mă amuz cum amândoi ( Dancila si Tudorel Toader) uită strategic să spună că, așa cum se pare ca știa lumea informata din PSD și ALDE, au promis să dea amnistia și grațierea ÎNAINTE să fie numiți în funcție... unii chiar jurând cu mâna pe Biblie. Penibil exercițiu de imagine... Vorba aceea: ei se jură că nu fură, dar i-am prins cu legea-n gură!

P.S.Am aflat aceste lucruri cand am fost numita ministru al justitiei. Atunci am avut o discutie cu Dancila careia i-am spus spus clar, in fata, ca pe mandatul meu nu se va da nicio amnistie sau gratiere si nici nu se vor adopta legi care sa slabeasca lupta anti-coruptie! I-am accentuat ca voi sustine, promova si imi voi pune semnatura numai pe acte care respecta legea! La o saptamana deja regreta ca m-a numit ministru si a inceput sa ma submineze!”, a declarat fostul ministru al Justiției, Ana Birchall.