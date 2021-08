Poliţişti de la Secţia 1 au depistat pe un bulevard din Capitală, într-un autoturism, ca pasager, un bărbat faţă de care era emis un mandat de aducere, fiind suspect în comiterea a cinci infracţiuni de furt din maşini.



,,Cu ocazia interceptării, cei doi ocupanţi au încercat să fugă, dar au fost blocaţi de autospeciala de Poliţie. Din verificări a rezultat faptul că bărbatul care se afla la volan nu poseda permis de conducere. Ambele persoane au fost conduse la subunitatea de Poliţie pentru audieri", informează un comunicat al Direcţiei Generale a Poliţiei Municipiului Bucureşti (DGPMB).



Bărbatul faţă de care era emis mandat de aducere ar fi sustras, în intervalul 12 aprilie - 30 iunie, din cinci autovehicule parcate, prin spargerea geamului, mai multe laptopuri, precum şi alte bunuri rămase la vedere, potrivit Agerpres.



,,Cercetările sunt continuate de Secţia 1 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârşirii a cinci infracţiuni de furt, cu bărbatul în stare de reţinere", a mai transmis DGPMB.



În cazul bărbatului care îl însoţea a fost întocmit dosar sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui autovehicul fără a deţine permis de conducere.