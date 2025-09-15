Nu știa că vânzarea este interzisă

Potrivit Inspectoratului de Jandarmi Argeș, bărbatul le-a spus oamenilor legii că nu știa că astfel de obiecte nu pot fi comercializate fără autorizație. Mai mult, acesta nu a putut prezenta nici documente de proveniență și nici permis de deținere pentru arma respectivă.

Jandarmii au întocmit pe numele lui actele de constatare pentru port și deținere fără drept de arme neletale supuse autorizării, faptă prevăzută de art. 342 alin. (2) din Codul Penal.

Pușca a fost ridicată și predată Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul IPJ Argeș, care va continua cercetările în acest caz.