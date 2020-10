Avertismentul specialiștilor: La copii, evoluția COVID-19 poate fi imprevizibilă

"Gravitatea cazurilor la copii este mai mica, dar trebuie sa tinem cont ca evolutia poate sa fie imprevizibila si trebuie acordata atentie, indiferent daca este varsta copilariei sau adult tanar. De asemenea, ei pot transmite", a declarat Doina Azoicai, presedintele Societatii Romane de Epidemiologie, pentru ziare.com.

"Trebuie identificate scolile unde exista cazuri si aplicate toate masurile epidemiologice ca sa se limiteze cresterea acestor cazuri printre copii, iar unitatile de invatamant in care exista aceasta problema sa treaca la sistemul online de invatamant", a mai spus Doina Azoicai.

"La Iasi am avut peste 100 de copii internati, nu am avut nicio forma grava, au fost toate forme usoare. Categoric, copiii pot transmite, nu exista nicio documentatie stiintifica in care sa fie corelarea dintre forma usoara si asimptomatica si gradul de contagiozitate", sustine Carmen Dorobat, managerul Spitalului de Boli Infectioase Iasi.