Aurescu, mesaj către omologul său de la Budapesta: România, profund interesată să iasă din logica provocărilor

"România este profund interesată să ieşim din logica provocărilor şi a confruntării şi propunem crearea premiselor conturării unei relaţii româno-ungare constructive civilizate, moderne, pragmatice, europene. Este nevoie să readucem în relaţia bilaterală climatul de încredere şi respect reciproc. De aceea, între noi există o relaţie foarte bună pe care am construit-o cu multă vreme în urmă, aşa încât să putem să conferim relaţiei bilaterale o traiectorie corespunzătoare parteneriatului nostru strategic. Ne dorim o abordare pozitivă a relaţiei cu Ungaria, ca buni vecini. (...) De aceea, am făcut şi facem apel la reţinere, la discernământ şi pledăm - în special în actualul context, care este marcat de efectele nocive ale crizei de COVID-19, care afectează toţi cetăţenii statelor noastre - pentru implicare deplină şi reală în construirea unei relaţii de bună vecinătate şi de parteneriat strategic autentic", a afirmat Aurescu, citat de Agerpres, în cadrul unei conferinţe de presă comune cu ministrul Afacerilor Externe şi Comerţului Exterior al Ungariei, Peter Szijjarto.

Ministrul român a declarat că a avut o discuţie "foarte substanţială" cu privire la relaţia bilaterală: "Este o vizită care are loc într-o perioadă sensibilă, în această relaţie bilaterală, şi, aşa cum i-am mărturisit domnului ministru, am fost la început reticent cu privire la organizarea acestei vizite acum, pentru că suntem la zece zile până la ziua semnării Tratatului de la Trianon, 4 iunie, care are semnificaţii diferite pentru România şi, respectiv, pentru Ungaria. De asemenea, în ultima perioadă au existat o serie de momente tensionate la nivelul relaţiei bilaterale. Şi de asemenea, suntem într-un context excepţional, şi anume al stării de alertă în România".