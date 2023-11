Prea putine femei asociaza clatitele cu proteinele, acestea intrand mai degraba in categoria dulciurilor, din cauza continutului de zahar si umplutirii, de regula, dulci. Dar si clatitele pot avea un continut ridicat de proteine.

Secretul clatitelor cu proteina consta in compozitia lor. In loc sa folosim faina, unt sau margarina si lapte, le inlocuim pe toate cu iaurt grecesc. Acesta are de doua ori mai multe proteine fata de cel normal si jumatate din zaharul continut de cel clasic. Mai mult de atat, este bogat in probiotice, motiv pentru care ajuta la mentinerea sanatatii intestinale.

Asadar, inlocuiti faina, untul sau margarina si laptele cu iaurt grecesc! Mai adaugati oua, extract de vanilie si scortisoara. Puteti adauga si alte arome, dar optati pentru cele care vin in varianta naturala.

Nici nu este nevoie sa puneti zahar, caci ouale, iaurtul grecesc si „umplutura” vor oferi clatitelor gustul exceptional, fara a fi nevoie de indulcitori, scrie lyla.ro.

In rest, se prepara la fel ca clatitele normale. Ca sa nu mai puneti ulei in recipientul in care le preparati pe aragaz, investiti intr-o tigaie buna, din teflon eventual, sau chiar intr-o tigaie cu doua funduri, speciala pentru facut clatite. Investitia merita, caci puteti reduce consumul de ulei din alimentatie, vasul putand fi folosit si la alte preparate culinare.

Pentru un mic dejun sanatos cu clatite bogate in proteine, nu optati pentru gem, marmelada. Puteti pune un strop de miere pe clatite, dar cel mai bine le mancati cu fructe: afine, banane, mere, pere. Puteti de altfel sa folositi un singur fruct sau mai multe, sa radeti sau sa le dati prin blender, astfel incat sa creati o pasta gustoasa pe care sa o intindeti pe clatite.

