Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, sub coordonarea procurorilor DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța, au dispus, pe 6 noiembrie, reținerea a cinci persoane.

Acestea sunt vizate într-un dosar complex care urmărește săvârșirea mai multor infracțiuni grave, printre care: trafic de persoane, constituirea unui grup infracțional organizat, abuz în serviciu, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, mărturie mincinoasă și spălare a banilor.

Potrivit anchetatorilor, în urma probelor adunate, în cursul zilei de 7 noiembrie, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Constanța au sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel Constanța cu propunere de arestare preventivă a celor cinci persoane reținute, dintre care o femeie care deține calitatea de notar public.

În același dosar, procurorii au formulat propunere de înlocuire a măsurii arestului la domiciliu cu măsura arestării preventive, pentru 30 de zile, față de o altă persoană, care are calitatea de executor judecătoresc.

Toate persoanele implicate sunt cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat, abuz în serviciu, fals intelectual și spălare a banilor.

Anchetatorii au precizat că activitățile din cadrul dosarului, denumit generic „Fabrica de moșteniri”, au beneficiat de sprijinul specialiștilor din cadrul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară, iar acțiunea s-a desfășurat cu sprijinul jandarmilor din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi Constanța.

Totodată, se precizează că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție, conform comunicatului transmis de DIICOT Constanța.