"Noi, Leonid Kucima, Viktor Iuşcenko şi Petro Poroşenko - al doilea, al treilea şi al cincilea preşedinte al Ucrainei -, ne adresăm liderilor lumii, statelor membre ale Uniunii Europene, SUA şi Canadei, Chinei, Turciei şi altor state, precum şi ONU", se menţionează în primele rânduri ale apel, publicat pe pagina de Facebook a lui Petro Poroșenko.

Cei trei foşti preşedinţi cer "ajutor pentru autorităţile ucrainene prin toate resursele diplomatice disponibile pentru a salva vieţile civililor şi soldaţilor ucraineni pe care Rusia încearcă să-i elimine din ordinul lui Vladimir Putin, cu metode barbare în incinta oţelăriei Azovstal".



Aceștia subliniază, în apelul citat, că "brutalitatea şocantă" a trupelor ruse nu are niciun sens militar și atrag atenția asupra faptului că orașul-port Mariupolul, unde se află combinatul Azovstal, a fost aproape complet distrus de bombardamentele şi atacurile armatei ruse, "care încearcă acum să ascundă urmele crimelor".



Legat de batalionul Azov, care apără combinatul, puşcaşii marini şi grănicerii ucraineni, cei trei foști șefi de stat spun că aceștia "au făcut deja istorie, pentru că isprăvile lor militare sunt fără precedent": "Sub ochii întregii lumi are loc o încercare de răzbunare sângeroasă şi de masacrare din partea ruşilor împotriva celor care, deşi încercuiţi, i-au învins în spirit şi voinţă".



Săptămâna trecută, aproximativ 500 de civili au fost evacuaţi de la Azovstal sub egida ONU şi a Comitetului Internaţional al Crucii Roşii (CICR), potrivit Kievului.