Reprezentanții Asociaţiei Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice din România susțin că din iulie, bolnavii n-au mai avut acces la medicamente. Cu toate că negocierile pentru noul contract prin care este furnizat tratamentul, s-au încheiat. Vechiul contract a expirat în iunie, potrivit Realitatea PLUS.

Hepatitele virale sunt boli infecțioase vindecabile, dar lipsa tratamentului înseamnă agravarea bolii. Însă, din cauza lipsei de medicamente, doctorii sunt obligați să le spună oamenilor să mai aștepte pentru tratament.

Asociația avertizează că pentru bolnavii care se află în stadii avansate de boală pot apărea complicații.

Vechiul contract care permitea tratamentul antiviral s-a încheiat în luna iunie, iar hotărârea de Guvern care conține listă de medicamente compensate pentru bolnavii cu hepatita C e încă nesemnată, deși negocierile s-au încheiat încă de acum două luni.

Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România cere Guvernului să aprobe o hotărâre de guvern ca lista cu tratamentele necesare să poată intra în vigoare.

„Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România și Asociația Română Anti-SIDA (ARAS) fac apel public către dumneavoastră rugându-vă să vă implicați în adoptarea de urgență a Proiectului de Hotărâre de Guvern Nr. 720/2008 republicat în transparență decizională încă de la data de 06.09.2021. Pe aceasta listă se află și medicamentele care pot salva viața a mii de pacienți cu hepatită cronică virală C, rămași fără nici o opțiune terapeutică de la finalul lunii iunie 2021”, se arată în scrisoarea deschisă adresată Guvernului.

„Infecția cu virus hepatitic C este o boală vindecabila. Putem eradica hepatitele virale. E nevoie însă de asigurarea continuității terapiei antivirale. În caz contrar, vom continua să pierdem vieți din cauza agravării acestei boli, în loc să salvăm și să vindecăm.

În plin val patru al pandemiei, nu credem că este posibil să ne permitem să continuăm să lăsăm pacienții depistați cu hepatită C, inclusiv cei depistați prin programele din fonduri europene, să aștepte și doar să spere de la o lună la alta că își vor primi tratamentul.

In declarațiile publice facute la mijlocul acestui an, inainte si dupa ce vechiul contract s-a incheiat, ni s-a promis ca vom avea tratamentul cel mai târziu în luna octombrie. Ultima pauză între două contracte cost/volum/rezultat a fost de aproape șase luni. Am intrat deja in cea de-a cincea luna de când așteptăm și ne-am pierdut speranța.

Ne dorim ca prin acest apel public să înțelegeți că avem nevoie să vă implicați și să oferiți o șansă pacienților nou depistați cu hepatită C. Unii dintre ei așteaptă de câteva luni și ne sună permanent, întrebându-ne când vor primi tratamentul. Oferind accesul imediat la terapia antivirală veți susține eforturile medicilor de familie/ gastroenterologi/infecționiști din întreaga țară, implicați în amplele campanii de testare, care nu vor mai fi nevoiți să le spună pacienților că trebuie să aștepte”, potrivit apelului APAH-RO.

În 2016, OMS a lansat strategia globală în sănătate care are ca scop eliminarea hepatitelor virale până în anul 2030, iar România și-a asumat acest lucru, amintește Asociația.