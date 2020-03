Angajații Ford Craiova intră în somaj tehnic din cauza coronavirusului

Angajații fabricii de mașini Ford din Craiova vor fi trimiși în șomaj tehnic în perioada 19 martie - 5 aprilie, potrivit liderului de sindicat de uzină.



Producatorul american de masini a luat aceasta masura din cauza pandemiei de coronavirus.



Maria Manea, lider al Sindicatul Ford Craiova, a declarat pentru Mediafax ca angajatii vor primi 78% din salarii in aceasta perioada, dar ca este posibil ca nu toata lumea sa stea acasa.



"In perioada 19 martie - 5 aprilie 2020, angajatii Ford intra in somaj tehnic. Vor fi platiti cu 78 la suta din salariu. Deocamdata nu stim metodologia de aplicare. Ne-au fost date informatii ca se intrerupe activitatea.



Banuiesc ca mai sunt activitati care nu necesita intrerupere, dar asta vom vedea. Din cauza coronavirusului a fost luata aceasta masura", a declarat Manea.



Fabrica nu a transmis, inca, oficial, un punct de vedere referitor la informatiile care au ajuns la angajati.