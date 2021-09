”Comisia de disciplină a analizat documentele, faptele şi a decis desfacerea contractului de muncă al şoferului, nu pentru mesaj în sine, ci pentru faptul că nu are voie să afişeze nimic neautorizat în mijloacele de transport. Niciun angajat al nostru. Fapta a fost în forma continuată, 3 zile la rând, deşi i s-a explicat că nu este ok conform regulamentului de ordine interioară şi drept urmare asta s-a decis. Salariaţii noştri nu au voie şi nu este ok să ne pună pe noi într-o situaţie delicată. Ei trebuie să vină la serviciu şi să conducă, asta este atribuţiunea lor, nu să afişeze. Dacă vor să o facă şi să afişeze, noi nu îngrădim dreptul la opinie, dar trebuie să o facă acasă la el, în mod particular, pe maşinile lor, nu pe mijloacele societăţii”, a declarat directorul Companiei de Transport Public Iaşi.

Incidentul a avut loc la jumătatea lunii septembrie. Atunci, conducerea companiei a transmis că șoferul este certat disciplinar pentru afișarea în mod nelegal a unor mesaje anti-Covid-19, potrivit bzi.ro