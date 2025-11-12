Jurnalista a acuzat lipsa de reacție a autorităților și a cerut măsuri urgente pentru rezolvarea situației.

„Astăzi am fost în Rahova! Toate blocurile din jurul clădirii care a explodat nu au gaze! Nu au apă caldă și nici căldură! De o lună! Oamenii sunt disperați! Nu au cum să și gătească și cu ce sa se încălzească! Și au pus încălzitoare electrice și astăzi deja cablurile de energie au început să cedeze. Nimeni nu le spune nimic! Distrigaz le cere să pună senzori noi. Este o bătaie de joc inimaginabilă. Ghetourile pe care le vedeți în fotografii sunt în București! Capitala României! Anul 2025! Oamenii sunt foarte supărați și sătui de promisiuni! Furia crește! Facem dreptate la București!”, a transmis Anca Alexandrescu într-o postare pe Facebook.

Probleme majore după explozia din zonă

Potrivit candidatei, în lipsa alimentării cu gaze, locatarii s-au văzut nevoiți să folosească încălzitoare electrice, însă sistemele de energie din zonă au început deja să cedeze din cauza suprasolicitării.

„Ghetouri în Capitala României, în anul 2025”

Fosta moderatoare a emisiunii „Culisele Statului Paralel” a publicat și fotografii din teren, în care a surprins condițiile dificile în care trăiesc oamenii din zonă. Ea a criticat starea blocurilor și lipsa intervenției autorităților locale.

„Ghetourile pe care le vedeți în imagini sunt în București, Capitala României, în anul 2025! Oamenii sunt foarte supărați și sătui de promisiuni. Furia crește!”, a scris aceasta.

În finalul mesajului, Anca Alexandrescu a reiterat angajamentul său de a „face dreptate la București”, subliniind că situația din Rahova este „simbolul nepăsării administrației actuale față de cetățeni”.